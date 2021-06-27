Перший тур IX Всеукраїнського хорового конкурсу імені Миколи Леонтовича триває у різних містах України.

Це найпрестижніший хоровий конкурс нашої держави, і цього року він присвячений сторіччю Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Для хорів Тернопільської та Львівської областей перший тур пройде 29 червня у Тернопільській обласній філармонії. Початок виступів об 11.00.

Конкурс відбувається у два тури. Перший проходить з 16 травня до 5 липня у десяти містах. Його організовують регіональні оргкомітети та затверджені ними журі, які прослуховують хорові колективи і визначають кандидатів для участі у другому турі конкурсу. Другий тур відбудеться 16-17 жовтня у Києві. У конкурсі беруть участь мішані хори, камерні хори, однорідні хори та дитячі хори.

У Тернополі виступлять п’ять колективів з Львівської області та три – з Тернопільської. Наші колективи – всі дитячі: учнівський хор «Барви» Тернопільської музичної школи №1 імені В. Барвінського, зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» КЗ ТМР Центру творчості дітей та юнацтва, народна хорова капела «Зоринка» дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча.

Прослуховування та оцінювання хорових колективів в другому турі конкурсу здійснюватиме журі у складі провідних українських хорових диригентів, композиторів, музично-громадських діячів. За результатами другого туру конкурсу визначать володаря Гран-прі, а також по три кращі колективи у кожній номінації. Окрім дипломів переможці отримають також грошові премії.

Фото із сайту дитячої хорової школи «Зоринка» імені Ізидора Доскоча