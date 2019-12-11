«На призи від Миколая» – змагання під такою назвою організували у ТНПУ ім. В.Гнатюка. Це традиційний обласний турнір з легкої атлетики, у якому змагалося понад двісті юних спортсменів.

Змагання проводилися у двох вікових групах: 2006 – 2007 та 2008 років народження і молодших. Загалом у змаганнях участь взяло 13 команд, – повідомляє Федерація з легкої атлетики Тернопільської області. Юні спортсмени могли проявити свої спортивні здібності та здобути досвід серйозних змагань.

«7-8 грудня відбулись традиційні змагання з легкої атлетики серед ДЮСШ області «На призи Від Миколая». Учасники показали досить гарні результати. Їх відзначили нагородною атрибутикою та солодкими подарунками. Бажаємо успіхів молодим легкоатлетам в майбутніх виступах на Всеукраїнських змаганнях».

Переможці турніру у ТНПУ ім. В. Гнатюка представлятимуть область на всеукраїнському рівні.

Софія Романська