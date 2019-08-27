Кубок України з універсального бою серед чоловіків та жінок зібрав у Тернополі спортсменів з одинадцяти областей. Понад 120 учасників міряються силами в універсальному бою.

У поєдинках змагаються професійні спортсмени, а також рятувальники, військові, представники спецслужб, – каже співорганізатор змагань Микола Подоляк.

«27 серпня змагання завершуються, а стартували вони 23 серпня. Серед учасників маємо представників 11 областей: Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Харківської, Черкаської тощо. Поєдинки відбуваються на літній естраді тернопільського парку імені Тараса Шевченка. Програма змагань складається з двох частин. Перша – це подолання смуги перешкод, куди входять метання ножа та стрільба з пневматичної зброї. Друга частина – безпосередньо бій на рингу з елементами боротьби та ударної техніки».

Універсальний бій нині динамічно розвивається серед молоді, – зазначають спортсмени. А ще цей вид спорту сприяє патріотичному вихованню.

«Україна, як ніколи, потребує людей, які мають сильний дух, фізичну підготовку та прагнення перемоги. Саме тому, організовуючи такі заходи, ви подаєте чудовий приклад та мотивацію молоді для занять спортом. Також у цей день хочу побажати глядачам позитивних вражень, а учасникам – чесної та безкомпромісної боротьби. Нехай перемогу здобуде найсильніший!», – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Збірна України з «Універсального бою» впродовж 2011-2019 років здобула на змаганнях Європи та світу більше тисячі медалей. Відтак наша країна має чим пишатися.

Софія Романська