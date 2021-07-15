45 любителів активного способу життя з різних міст України змагалися у Тернополі. Тут організували поєдинки на велосипедах через пересічену місцевість. Чоловіки та жінки долали 10 та 30 кілометрові дистанції.

«Lemon Race-2» – змагання під такою назвою зібрали велосипедистів-аматорів у Тернополі. Траса пролягала через пересічну місцевість з підйомами та спусками на території Кутківецько-Пронятинського лісу.

Як повідомила начальниця відділу розвитку фізичної культури ТМР Галина Федорович, переможців визначали у різних вікових категоріях.

«Це змагання в аматорській гонці «Lemon Race-2». Учасники стартували на Дальному пляжі. Було облаштовано дві дистанції по пересіченій місцевості – до 10 та 30 км. У змаганнях брали участь любителі велоспорту віком від 18 років. Переможців визначали у таких вікових категоріях: жінки 18-34 роки; жінки 35 років і старші; чоловіки 18-39 роки; чоловіки 40 років і старші».

Кожен учасник змагань отримав медаль фінішера, а здобувачів призових місць нагородили ексклюзивними подарунками.