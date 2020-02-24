Зимовий фестиваль «Галицькі моржі» організували у Тернополі. Змагалися майже півсотні загартованих чоловіків і жінок з різних регіонів України.

На фестиваль «Галицькі моржі» приїхали спортсмени із Києва, Львова, Івано-Франківська, було чимало учасників з Тернополя. Моржі запливали на відстань до двадцяти п’яти метрів у крижаній воді, – розповідає координаторка фестивалю Олена Мудра. Вперше в місті у зимовий період заплив здійснювали на серфінг-дошках та сноутюбах.

«Брали участь у змаганнях не лише тернополяни, а й гості зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Хоросткова. Наші учасники плавали на сноутюбах та серфах – така ініціатива відбулась вперше у Тернополі. Так тернополяни та шанувальники відсвяткували 34-ту річницю клубу зимового плавання та загартування “Нептун».

Під час фестивалю «Галицькі моржі» у Тернополі встановили новий рекорд. Андрій Балабух із села Яблунів розірвав навпіл 365-сторінковий відривний календар усього за 7 секунд.

Додамо, відтепер змагання із зимового плавання у Тернополі планують організовувати щорічно, щоб залучати жителів міста вести здоровий і активний спосіб життя.

Софія Романська