«Хто ти, майбутній олімпієць?», – змагання під такою назвою організували на центральному стадіоні Тернополя.

Це відкрита першість з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацької спортивної школи.

На центральному стадіоні міста змагалося близько двохсот юних легкоатлетів. Всі учасники сформували групи у двох вікових категоріях: 2004 – 2005 та 2006 рік і молодші. Як повідомили організатори, за результатами змагань збірна команда області братиме участь у чемпіонаті України в Кропивницькому.

«Це відкриті змагання, у яких могли взяти участь всі бажаючі легкоатлети з нашої області. Результати змагань показали рівень підготовки і фізичну форму кожного. Ми проводимо такі змагання на центральному стадіоні регулярно. Відтак спробувати свої сили може кожен. У результаті цих змагань буде сформована збірна нашої області, яка і представлятиме регіон на змаганнях всеукраїнського рівня.

Софія Романська