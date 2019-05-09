350 школярів віком від 14 до 17 років взяли участь у 23-тіх обласних змаганнях з легкої атлетики на Тернопільщині.

Це традиційні змагання учнівської молоді за програмою Спортивних ігор, що відбувається на міському стадіоні у Тернополі.

Легкоатлети змагалися упродовж двох днів. Юнаки та дівчата долали різні дистанції: 100, 200, 400, 800, 1500 метрів, а також стрибали у висоту, штовхали ядро та метали списи, – розповів співорганізатор змагань Василь Куземчак.

«Цього року зібралося найбільше учасників за всі минулі роки і це попри примхливу погоду. Були учасники з 20 команд ЗОШ І-ІІІ ступенів та 17 ЗОШ І-ІІ ступенів. Всі учасники змагалися за нагороди у легкоатлетичних дисциплінах. Найкраще себе показали тернополяни, які в командному заліку серед ЗОШ І-ІІ ступенів впевнено вибороли перше місце, набравши 262 очки; друге місце вибороли школярі з Підволочиська, набравши 174 очки, третіми стали легкоатлети Тернопільського району – 166 очок. Серед команд ЗОШ І-ІІ ст. – перше місце за Бучацьким районом – 154 очки, на очко менше у Чортківському районі. Третім став Шумський район – 148 очок. Щодо особистих результатів, то слід в першу чергу відзначити чемпіонку з Бережан Тетяну Когут, яка впевнено перемогла в бігу на 1500 метрів та показала результат першого дорослого розряду 4.50.6 сек. Та учня Жниборідської ЗОШ Михайла Труша, який в штовхані ядра також перевершив норматив першого дорослого розряду».

Софія Романська