“Runday” для дітей організували у Тернополі. Юні бігуни змагалися біля Тернопільського ставу та долали дистанції від 250 до 1000 метрів.

Наймолодшим бігунам — три роки. Вони долали дистанцію у 250 метрів. “Прийшла, щоб підтримати свою доньку. У неї сьогодні перші змагання. Дитина надзвичайно любить бігати, тож разом вирішили взяти участь у такому випробуванні. Можливо і далі захоплюватиметься легкою атлетикою та розвиватиметься в цьому. Вважаю, що такі змагання для дітей з раннього віку потрібні, адже це допомагає полювати спорт з дитинства”, – каже тернополянка Катерина Козак.

Змагання розпочалися о 10.00 на набережній ставу. За інформацією організаторів, у пробіжці бали участь діти від 3 до 14 років.

“Проект Runday – це національна спільнота бігунів та волонтерів з єдиною місією: зібрати мільйон людей, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів. Ternopil Runday збирається на набережній щосуботи та біжить 5 км., долучаючи щоразу більше учасників. Серед них є і багато дітей. Отож, саме для них вирішили організувати змагання. 29 травня на набережній Тернопільського ставу пройшли забіги для дітей різних вікових груп. Місце старту біля причалу. До участі запрошувалися діти віком від 3-х до 14-ти років. Дистанції — 250, 500, 1000 метрів.

Кожен учасник пробігу отримав пам’ятну фінішну медаль, а переможців нагородили подарунками.