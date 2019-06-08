24 спортсмени із Миколаївської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської і Тернопільської областей змагаються за звання чемпіона України з віндсерфінгу.

Упродовж чотирьох днів – 7-10 червня – вони ходитимуть під вітрилом на Тернопільському ставі. За результатами перегонів переможців визначатимуть у трьох вікових групах: дорослі, діти до 17 років і до 15 років.

– За чотири дні плануємо провести 10-12 перегонів, – розповів Олексій Нижегородов, директор водно-спортивної бази, тренер секції віндсерфінгу у Тернополі. – Дистанція між знаками є олімпійською, вона завжди має одну конфігурацію і сягає близько кілометра. Таким чином діти проходять одне коло – близько двох кілометрів, а дорослі – два кола. Треба прийти першим, не порушуючи правил вітрильницьких перегонів, яких є дуже багато. Спочатку визначатимемо кращих у кожному перегоні: за перше місце дається одне очко, за десяте – десять. Один і той же спортсмен у різних гонках може прийти до фінішу першим, третім, сьомим. Після всіх гонок найгірший результат відкидається, а всі решта додаються. Переможцем стає той, хто набере найменше очок. Він стає чемпіоном України, може виконати норматив майстра спорту, якщо він ще не майстер спорту, здобуває право на участь у міжнародних змаганнях: чемпіонатах Європи та світу.

В Тернополі Чемпіонат України проходить у двох класах яхт: «RS:Х» та «Techno293». У першому класі беруть участь 13 спортсменів: 11 чоловіків і 2 жінки, у другому – 11: 7 юнаків і 4 дівчини. Тернопільщину представляють 11 віндсерфінгістів: 7 у класі «RS:Х» та 4 у класі «Techno293».

Дистанція, яку долають спортсмени, розташована в районі пляжу «Циганка», тож усі бажаючі можуть спостерігати за перегонами. Розпочинаються вони орієнтовно о 12 годині щодня. Подібні змагання у нашому місті проходять вперше.

Ольга Трач

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