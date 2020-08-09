Наймолодші футболісти в обласному центрі виборюють “Кубок Тернополя”. У змаганнях з міні-футболу беруть участь юнаки вікових категорій 10 — 12 та 13 — 15 років. Фінал відбудеться наприкінці серпня.

Ігри проходять на універсальних спортивних майданчиках у Тернополі. Команди складаються з восьми гравців, – розповіла керівниця Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович. У визначені дати змагання розпочинаються о 16.00.

“Перші зональні змагання турніру “Кубок Тернополя” відбулися 4 серпня на універсальному спортивному майданчику по вул. Київська, 8. У грі взяли участь 4 команди юнаків віком 10-12 років. Також гра відбулася 6 серпня, на універсальному спортивному майданчику по вул. Вербицького. Визначені команди, що пройшли у фінал, який відбудеться у цій віковій категорії 12 серпня на майданчику по вул.Тарнавського, 21. Це одні із найулюбленіших турнірів у Тернополі, тому їх буде аж вісім”.

Додамо, такі чемпіонати у Тернополі проводять п’ятий рік поспіль. Минулого року у турнірі взяло участь близько двох десятків команд.

Софія Романська