Кримінальне провадження розпочали працівники Тернопільського відділу поліції щодо раніше судимого тернополянина 1991 року народження, який накриміналив на території залізничного підприємства.

Як повідомив працівник мотовагонного ДЕПО, невідома особа демонтувала з тепловоза два кабелі кожен довжиною 2,5 метри. За допомогою чоловік звернувся до правоохоронців.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія. Підозрюваний зізнався, що проник на територію підприємства в нічний період, перелізши через дах.

В минуому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібного роду злочинів.

Відомості про подію поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ст. 185 ККУ «крадіжка», повідомляють у поліції.

