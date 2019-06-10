Гроші, які люди пожертвували для учасників операції об’єднаних сил стали об’єктом посягання крадія.

Про зникнення скриньки з одного із магазинів обласного центру, повідомив власник крамниці.

На момент вчинення злочину у ящичку було близько двох сотень гривень. Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження.

Крадієм виявився 31-річний житель Тернополя. У минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Йому інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у поліції.