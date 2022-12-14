У Тернополі злодій серед білого дня поцупив два генератори: біля крамниці і медичного закладу. ВІДЕО

Співробітники Тернопільського райвідділу поліції розкрили крадіжки двох генераторів, які були встановлені біля громадських закладів на масиві «Східний». Обидві установки потягнули вдень.

Днями до поліції звернувся працівник приватної медичної установи із повідомленням про те, що невідома особа викрала бензиновий генератор, який знаходився на вулиці. Прилад був розміщений поруч із закладом. Коли було вимкнене електропостачання, він забезпечував живлення клініки. У цей момент зловмисник шляхом вільного доступу вимкнув установку та викрав її.

Допоки поліцейські працювали над розкриттям злочину до них надійшло ще одне схоже повідомлення про крадіжку генератора з-під продуктового магазину.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний житель Тернополя. Два генератори він встиг продати. Одну установку поліцейські вилучили, ще покупця однієї – розшукують.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Аби запобігти крадіжкам генераторів, поліцейські радять не залишати їх без нагляду, облаштовувати у місцях, де є камери спостереження. Для надійного захисту використовувати спеціальні ланцюги, якими генератор можна пристебнути до перил, віконних решіток, стовпів тощо.