Погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 22-річному жителю обласного центру.

Як повідомляють у поліції, тернополянин наніс тілесні ушкодження поліцейському, який знаходився при виконанні службових обов’язків.

Подія трапилася в четвер, 26 вересня близько 8 години ранку. Правопорушник, якого обґрунтовано підозрюють у незаконному заволодінні транспортного засобу не виконав законної вимоги працівника поліції. Натомість накинувся на нього та вкусив за передпліччя правої руки.

Поліцейського, після надання медичної допомоги відпустили додому.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Молодику доведеться відповідати перед законом частиною 2 статті 345 частина ККУ.