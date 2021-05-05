Оперативники Тернополя розшукали злодія.

Штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує мешканцю обласного центру, який вчинив протиправне.

Правоохоронці Тернопільського РУПу встановили, що підозрюваний 1988 року народження причетний до викрадення самокату з території дитячого майданчику. Чоловік скористався моментом, коли дитина залишила майно без нагляду й привласнив його.

У скоєному він зізнався. Перевіряється причетність тернополянина до вчинення аналогічних протиправних дій.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно статті 185 ККУ.