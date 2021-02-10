На території вагонного ДЕПО, що в обласному центрі, працівник залізничного підприємства помітив невідомого чоловіка, який намагався демонтувати деталі з тепловоза. Про подію він повідомив правоохоронців, зателефонувавши на лінію «102».

Працівники слідчо-оперативної групи, які виїжджали на місце події встановили, що протиправне скоїв житель Тернополя 1986 року народження. Чоловік мав намір привласнити комплектуючий механізм електричної системи й хотів покинути приміщення, однак був помічений й затриманий працівником установи.

У скоєному він зізнався. Перевіряється причетність тернополянин до вчинення аналогічних злочинів.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 185 частина 1 ККУ – крадіжка. Міру покарання йому обере суд.