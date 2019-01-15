У Тернополі злодія знайшли за допомогою супутників

15/01/2019 0
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Юнака, ймовірно причетного до крадіжки, виявили патрульні поліцейські.

Подія трапилася близько другої години ночі на вулиці Братів Гжицьких.

Стурбований хлопець звернувся на спецлінію 102 та повідомив, що в одному з розважальних закладів міста, невідома особа викрала у нього телефон золотистого кольору. Окрім того, заявник мав можливість «відслідковувати» гаджет по GPS, який був включений, та вказав, що телефон «рухається» по вулиці Мазепи.

У результаті опрацювання повідомлення, інспектори виявили юнака, який підходив під опис потерпілого. Під час поверхневої перевірки, 21-річний громадянин, витягнув з кишені телефон, що за кольором та маркою співпадав з тим, який викрали у заявника.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події, повідомляють у патрульній поліції.

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