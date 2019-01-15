У Тернополі злодія знайшли за допомогою супутників
Юнака, ймовірно причетного до крадіжки, виявили патрульні поліцейські.
Подія трапилася близько другої години ночі на вулиці Братів Гжицьких.
Стурбований хлопець звернувся на спецлінію 102 та повідомив, що в одному з розважальних закладів міста, невідома особа викрала у нього телефон золотистого кольору. Окрім того, заявник мав можливість «відслідковувати» гаджет по GPS, який був включений, та вказав, що телефон «рухається» по вулиці Мазепи.
У результаті опрацювання повідомлення, інспектори виявили юнака, який підходив під опис потерпілого. Під час поверхневої перевірки, 21-річний громадянин, витягнув з кишені телефон, що за кольором та маркою співпадав з тим, який викрали у заявника.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події, повідомляють у патрульній поліції.
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