У Тернополі злодій вкрав бус, в якому перебували жінка з дитиною

15/01/2019 Розмір тексту:

Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують працівники поліції Тернопільщини раніше судимому жителю Дніпропетровської області.

Чоловікові уже оголосили підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.

Повідомлення про крадіжку автомобіля марки FORD Transit на литовській реєстрації надійшло у поліцію 13 січня. Власник транспортного засобу повідомив, що авто викрав невідомий. На момент злочину в автівці перебувала уродженка Дніпра з малолітньою дитиною.

Потерпілий залишив ключі в замку запалювання, аби не виключати обігрів, оскільки там сиділи люди. Сам поніс речі в квартиру.

Розмір матеріальної шкоди власник бусу оцінив майже в 90 тисяч гривень.