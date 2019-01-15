У Тернополі злодій вкрав бус, в якому перебували жінка з дитиною

15/01/2019 0
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Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують працівники поліції Тернопільщини раніше судимому жителю Дніпропетровської області.

Чоловікові уже оголосили підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.

Повідомлення про крадіжку автомобіля марки  FORD Transit на литовській реєстрації надійшло у поліцію 13 січня. Власник транспортного засобу повідомив, що авто викрав невідомий. На момент злочину в автівці перебувала уродженка Дніпра з малолітньою дитиною.

Потерпілий залишив ключі в замку запалювання, аби не виключати обігрів, оскільки там сиділи люди. Сам поніс речі в квартиру.

Розмір матеріальної шкоди власник бусу оцінив майже в 90 тисяч гривень.

Піймали втікача працівники групи реагування патрульної поліції в центрі Кременця. Поліцейські побачили автівку, яка відповідала описам викраденої, та спинили її. При перевірці документів стало відомо, що іномарка в розшуку.

За попередніми даними, викрадач був знайомий із жінкою, яка перебувала в автівці. Знав і про те, що вона планує їхати до Дніпра. Тому, сівши в авто, сказав, що додому її везтиме він. Виїхавши за межі Тернополя, викрадач змінив номерні знаки.

Підозрюваного затримали. Чоловік у скоєному зізнався. Каже, що сподівався перепродати авто, оскільки був впевнений, що розшукати транспорт на іноземній реєстрації нереально.

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