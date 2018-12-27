У Тернополі злодій-рецидивіст обікрав продуктову крамницю

27/12/2018 0
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Співробітники поліції охорони спіймали зловмисника, який незаконно проник до продуктового магазину.

Через дві хвилини після спрацювання охоронної сигналізації на місце події прибув наряд реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області. В ході попереднього обстеження поліцейські встановили сліди незаконного проникнення до магазину, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції.

Невідомий проник до торгового закладу шляхом віджиму металопластикових дверей та викрав з каси близько 6000 гривень.

Наряд реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області розпочав пошуки зловмисника. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські охорони виявили чоловіка, який побачивши правоохоронців, намагався втекти.

Ним виявився 51-річний житель обласного центру, який лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі.

Поруч із магазином було знайдено сумку з металевими ломами.

Також до пошуку долучилася патрульна поліція, яка під час огляду прилеглої території до об’єкта, знайшла заховані зловмисником гроші.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

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