У Тернополі злодій-рецидивіст обікрав продуктову крамницю
Співробітники поліції охорони спіймали зловмисника, який незаконно проник до продуктового магазину.
Через дві хвилини після спрацювання охоронної сигналізації на місце події прибув наряд реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області. В ході попереднього обстеження поліцейські встановили сліди незаконного проникнення до магазину, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції.
Невідомий проник до торгового закладу шляхом віджиму металопластикових дверей та викрав з каси близько 6000 гривень.
Наряд реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області розпочав пошуки зловмисника. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські охорони виявили чоловіка, який побачивши правоохоронців, намагався втекти.
Ним виявився 51-річний житель обласного центру, який лише кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі.
Поруч із магазином було знайдено сумку з металевими ломами.
Також до пошуку долучилася патрульна поліція, яка під час огляду прилеглої території до об’єкта, знайшла заховані зловмисником гроші.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
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