На заробітки до Тернополя приїхали жебраки з інших областей. ВІДЕО

12/12/2018 Розмір тексту:

Дільничні поліцейські перевірили людей, які приїхали жебракувати до нашого міста із сусідніх областей.

Один із таких прохачів, порушував правила дорожнього руху на вулиці Руській, повідомляє TV-4. У чоловіка не було з собою жодних документів. Тому правоохоронці запросили його у міський відділ поліції для встановлення особи. З’ясувалося, чоловік – мешканець Чернівецької області. До Тернополя приїхав з дружиною та внуком, щоб займатися тут жебрацтвом.

Ще одного чоловіка, який збирав милостиню, помітили дільничні поблизу залізничного вокзалу. Ним виявився мешканець Львівської області.