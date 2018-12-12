На заробітки до Тернополя приїхали жебраки з інших областей. ВІДЕО

12/12/2018 0
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Дільничні поліцейські перевірили людей, які приїхали жебракувати до нашого міста із сусідніх областей.

Один із таких прохачів, порушував правила дорожнього руху на вулиці Руській, повідомляє TV-4. У чоловіка не було з собою жодних документів. Тому правоохоронці запросили його у міський відділ поліції для встановлення особи. З’ясувалося, чоловік – мешканець Чернівецької області. До Тернополя приїхав з дружиною та внуком, щоб займатися тут жебрацтвом.

Ще одного чоловіка, який збирав милостиню, помітили дільничні поблизу залізничного вокзалу. Ним виявився мешканець Львівської області.

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