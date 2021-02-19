У Тернополі зіткнулися три автомобілі. Один з них вилетів на узбіччя і збив жінку

17 лютого вранці на вулиці Львівській у Тернополі не розминулися три автомобілі. За попередньою інформацією, водій автомобіля МАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху.

В цей час своєю смугою там їхала інша іномарка – Volkswagen Passat. Аби уникнути удару водій пасату також вивернув кермо на зустрічну.

І як результат – врізався в Suzuki Vitara. Після цього Suzuki викинуло на узбіччя, де він збив пішохода, 1979 року народженння. У жінки пошкодження коліна, перелом великогомілкової кістки. Водії за меддопомогою не зверталися.

Ще одна аварія того ж дня біля 13:00 трапилася неподалік перехрестя Львівська-Загребельна. Там водій автомобіля Daewoo Lanos, виїжджаючи з другорядної дороги на головну заднім ходом, допустив зіткнення із ВАЗ-21154.

До лікарні бригада швидкої доправила пасажира з ВАЗу. У жінки закрита травма плеча. Після меддопомоги її відпустили за місцем проживання.

У водіїв відібрали взірці крові.