У Тернополі зіткнулися фура і два легкових автомобілі. ВІДЕО
15/02/2019 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в районі Кемпінгу.
Як повідомляє ІНТБ, там зіткнулися фура і два легкових автомобілі.
Серйозні травми отримав водій однієї з легківок. Чоловіка госпіталізували.
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