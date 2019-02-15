У Тернополі зіткнулися фура і два легкових автомобілі. ВІДЕО

15/02/2019 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в районі Кемпінгу.

Як повідомляє ІНТБ, там зіткнулися фура і два легкових автомобілі.

Серйозні травми отримав водій однієї з легківок. Чоловіка госпіталізували.