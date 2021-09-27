Автопригода з потерпілими трапилася 25 вересня в Тернополі.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на вулиці Миру водій автомобіля Dodge Challenger виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Ford Mustang Mach-E.

Після цього Dodge відкинуло і він врізався в дерево. В результаті удару з відкритою черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада швидкої госпіталізувала 24-річного пасажира з Dodge Challenger.

Кермувальника затримали згідно статті 208 КПК.