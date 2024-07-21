Дорожньо-транспортна пригода із загиблими і травмованими сталася сьогодні, 21 липня, у Тернополі.
Двоє пасажирів з автомобіля Жигуль загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди, а водія та ще одного пасажира з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення. Звернулися за допомогою до медиків і інші учасники аварії.
Як повідомили у поліції, близько 15:30 на вулиці Будного зіткнулося чотири транспортні засоби.
На місці події працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструмента деблокували тіло загиблого та вжили заходів для запобігання займання пального.
Обставини ДТП з’ясовуються.