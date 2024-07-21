Дорожньо-транспортна пригода із загиблими і травмованими сталася сьогодні, 21 липня, у Тернополі.

Двоє пасажирів з автомобіля Жигуль загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди, а водія та ще одного пасажира з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення. Звернулися за допомогою до медиків і інші учасники аварії.

Як повідомили у поліції, близько 15:30 на вулиці Будного зіткнулося чотири транспортні засоби.

На місці події працювали правоохоронці, медики і рятувальники. Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструмента деблокували тіло загиблого та вжили заходів для запобігання займання пального.

Обставини ДТП з’ясовуються.