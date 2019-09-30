Близько тридцяти любителів швидкої їзди зібралося у Тернополі. Тут проходили автомобільні змагання «Gymkhana».

Автомобілісти вправлялися у швидкості та демонстрували різні техніки водіння.

Змагалися любителі швидкості поблизу Тернопільського аеропорту. Перегони організували з метою популяризації служби у Збройних Силах України, – каже прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа.

«Військовий КЕТЛ об’їжджали гонщики на швидкості 110 км. Захід також проводився з метою заохочення молоді до служби в Збройних силах України. Військовослужбовці розгорнули інформаційний куток, де кожен зацікавлений мав змогу переглянути матеріали про військову службу за контрактом у Тернопільській артилерійській бригаді. Змагання зібрали більше тридцяти пілотів з різних куточків України. Головним завданням є проходження пілотами траси в установленому порядку. В ході гонки учасникам необхідно продемонструвати різні фігури і техніки водіння. Під час оцінювання гонки, судді беруть до уваги не тільки час проходження, але й техніку водіння і витонченість проходження перешкод».

Як зазначив співорганізатор заходу Анатолій Маринович – це вже третій, завершальний етап змагань від початку цього року.

Софія Романська