Жінка потрапила до лікарні 18 січня з травмами в результаті травмування поїздом.

Як повідомляють у поліції, потерпіла переходила колію, не переконавшись у безпечному шляху. І як результат, жінка отримала забійну рвану рану лівої стопи в результаті наїзду дизель-поїзда на станції “Тернопіль”. Машиніст намагався загальмувати, але не встиг.

Триває слідство згідно статті 276 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому тілесні ушкодження.