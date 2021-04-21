Журналіст видання “Тернополяни” став свідком сімейної драми.

У житловому будинку Тернополя, на вулиці Лесі Українки, 35 за попередніми даними свідків, співмешканка штрикнула ножем чоловіка.

Родина неблагополучна, до співмешканців неодноразово викликали правоохоронців, пишуть Тернополяни.

Цього разу за словами сусідів, чоловік та жінка випивали, згодом щось не поділили. І жінка схопила ножа та порізала свого співмешканця.

Потерпілого у свідомості госпіталізували у карету швидкої медичної допомоги. Жінку затримали.