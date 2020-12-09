8 грудня бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка, у відділок поліції, де надавала допомогу маленькій півторарічній пацієнтці.

Як пише Терміново, швидку викликали працівники поліції до жінки з дитиною, які жебракували на вулиці. Про це повідомив генеральний директор центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Мати дитини від госпіталізації відмовилася і втекла, покинувши дитину… Після того, як медики швидкої надали дитині медичну допомогу та зігріли термоковдрою, дівчинку, уже в задовільному стані, шпиталізували в обласну дитячу лікарню.