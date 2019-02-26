У Тернополі згоріли три автомобілі. ВІДЕО
26/02/2019 0
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За вихідні у Тернополі згоріли три автомобілі.
Про це повідомляє TV-4.
У ніч проти 23 лютого пожежа зайнялася на вулиці Вишнівецького. Там горіли одразу дві машини – “Кіа Соренто” і “Кіа Спортедж”. А ось уночі 25 лютого на вулиці Будного горів “Мерседес”. Вогонь знищив салон автомобіля, моторний відсік і передні колеса.
Причини пожеж встановлює слідство.
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