Пожежа сталася сьогодні після опівночі у житловому будинку на вулиці Оболоня.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено приміщення сауни, облицювання стін та стелі, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін коридору.

Внаслідок пожежі травмовано власника будівлі, якого з термічними опіками госпіталізовано до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано житловий будинок.