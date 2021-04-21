Благодійний збір макулатури влаштували у Тернополі. Акцію організували, щоб допомогти безпритульним тваринам.

Під час благодійної ініціативи зоозахисники зібрали більше тонни макулатури. Відтак волонтерам вдалося виручити 4200 грн., – повідомила співорганізаторка акції Алла Ляпандра. Кошти підуть на потреби бездомних тварин.

“Відбувся благодійний збір макулатури. Щиро дякуємо за постійну допомогу, підтримку та небайдужість до тварин, за вагому допомогу зі здачею макулатури. Безмежно вдячні і приємно вражені активністю тернополян. Спільно вчора була пророблена дуже масштабна робота. Нам вдалось зібрати 1т 200 кг макулатури загальною вартістю 4200 грн. Насамперед на частину коштів буде придбано по мішку корму для котів і собак. Про використання решти коштів будем інформувати додатково. Ще раз від усього серця дякуємо усім, хто з нами”.

Додамо, зоозахисники у Тернополі опікуються десятками бездомних котів і собак, які потребують не лише притулку, харчів, а й лікування.