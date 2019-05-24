Тернопільський волонтер Сергій Кічула оголосив акцію збору велосипедів для дітей з неблагополучних сімей.

Чоловік пропонує пожертвувати непотрібні велосипеди для малечі, яка проживає у сільській місцевості на Тернопільщині.

«Збираю велосипеди для дітей з неблагополучних родин! Може у когось є непотрібний або у ваших знайомих, які готові віддати для дітей з неблагополучних сімей у села різних районів нашої області. Скоро канікули. А в нашому регіоні є багато бідних сімей, які не мають змоги придбати велосипед дитині! А хто пам’ятає в дитинстві, що означає, коли є велик на селі! Давайте порадуємо тих дітей, яким батьки не мають можливості купити велосипеди або дітей сиріт».

Охочі пожертвувати велосипед для сільської малечі можуть звертатися до Сергій Кічули з особистими повідомленнями у мережі Фейсбук.

Софія Романська