“Валіза підтримки випускникам” – акцію під такою назвою реалізовують у Тернополі. Волонтери збирають сиротам, які залишають інтернати, речі, необхідні для самостійного життя.

Таку акцію реалізовують у Тернополі восьмий рік поспіль. Торік валізи отримало 15 випускників. Як зазначив керівник благодійного фонду “Майбутнє сиріт” Андрій Назаренко, дітей з інтернатів планують забезпечити важливими речами побуту.

“Збираємо благодійні пожертви, щоб придбати найнеобхідніші речі побуту випускникам 9, 11 класів з числа дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, які виховувались в закладах в інтернатного типу Тернопільської області, зокрема, м.Збаража, смт. Гримайлова, м. Бережани, м. Теребовлі, м. Тернополя, м. Кременця, с. Нове село. Наш фонд вже восьмий рік поспіль реалізовує таку акцію, щоб забезпечити дітей-вихідців з інтернатів, важливими речами побуту, які так необхідні в господарстві. Саме через реалізацію цієї акції ми хочемо привернути увагу суспільства до проблем сирітства і розказати більше про тих дітей, які все життя зростають в інтернатному середовищі, не маючи за плечима своїми бодай якихось індивідуальних речей для користування, так як все спільне в інтернаті”.

Жителів краю просять підтримати благодійну ініціативу та пожертвувати кошти на валізи для випускників.