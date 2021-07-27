Акція «Шкільний портфелик» розпочалася у Тернополі. Волонтери збирають канцелярське приладдя та портфелі для дітей із малозабезпечених сімей.

Таку акцію у Тернополі проводять 24-тий рік поспіль. Цього року волонтери планують зібрати близько двохсот пакунків із шкільним приладдям. Вручать їх дітям із малозабезпечених, багатодітних родин, переселенців, учасників ООС, а також сім’ям, що потерпіли від епідемії коронавірусу. Долучитися до благодійності можуть всі охочі, – каже співорганізаторка Аліна Муц. До “Карітасу” можна приносити різноманітне канцелярське приладдя, а також речі можна пожертвувати в магазині.

“Важливість акції полягає у тому, що кожен охочий може зробити свій внесок для потребуючих діток. Просто потрібно принести свій старий рюкзак в магазини мережі «Офіс-центр» та натомість, на придбання нового, отримати знижку до -20%. Звичайно, такий рюкзак має бути придатним для використання та чистим. За 7 років існування акції тисячі дітей отримали рюкзаки разом із шкільним приладдям, які були зібрані в межах акції».

Додамо, акція «Благородний вибір» триватиме до 31 липня. Тому радимо не баритися й поспішити.