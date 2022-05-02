У Тернополі збирають пропозиції щодо перейменування вулиць.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. У міський раді створили комісію, яка приймає відповідні пропозиції.

Комісія має сформувати перелік вулиць та об’єктів, які потрібно перейменувати та надати пропозиції щодо їхніх нових назв. Зробити це необхідно до 31 травня цього року.

«На сайті міської ради можна заповнити гугл-форму, де ви вказуєте вулицю, яку можна перейменувати. Ті пропозиції, які наберуть найбільшу підтримку у тернополян, будуть враховані при перейменуванні цих вулиць. Виконавчий комітет прийняв петицію, яка була раніше подана, про перейменування вулиць, які були пов’язані з Росією або з радянським минулим. Ці вулиці запропонують до перейменування. Створена спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці міської ради, голови фракцій Тернопільської міської ради. Рішення про перейменування буде приймати сесія. Також будуть залучені науковці: історики та філологи, які будуть давати необхідні коментарі, пояснення всіх пропозицій, які будуть надані», – зазначив Сергій Надал.

Пропозиції щодо переліку вулиць можна подавати, заповнивши Google-форму на сайті міської ради. Також звернення можна надсилати на електронну пошту: presamr@gmail.com.