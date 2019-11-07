Теплі обіди доставляють у Тернополі одиноким і потребуючим жителям.

Щоб охопити благодійністю більше людей, необхідні кошти і продукти, пожертвувати які можуть всі охочі. Корзини зі збору продуктів встановили у торгових закладах.

Розвозять теплі обіди потребуючим тернополянам волонтери проекту «Pro-Милосердя». До реалізації доброї справи у Тернополі долучилося ряд меценатів, – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук. У результаті – десятки малозабезпечених людей отримують теплу їжу з доставкою додому.

«Теплі обіди отримують самотні люди та люди з інвалідністю. Дякуємо, усім хто допомагає нам творити добрі справи. Дякуємо нашим меценатам, представникам торгових закладів, а також кожному, хто долучається до проекту, залишаючи продукти харчування у корзинах по збору продуктів і жертвує кошти у благодійні скриньки».

Додамо, у Тернополі працює благодійна їдальня, де безкоштовно харчуються бездомні та малозабезпечені люди, а особам з інвалідністю їжу доставлять додому.

Софія Романська