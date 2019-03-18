«Здай макулатуру – нагодуй собаку», – таку акцію організовують тернопільські зоозахисники недільного дня біля торгового центру «Подоляни». З 12.00 до 15.00 можна приносити будь-яку макулатуру. Виручені кошти будуть спрямовані на їжу для безпритульних собак.

Волонтери благодійної організації «Вірні друзі» опікуються кількома десятками безпритульних тварин. Відтак одна з найбільших потреб – корм для чотирилапих. Акцію проводять, щоб зібрати кошти на їжу для тварин.

«Цієї неділі 17 березня біля входу в ТРЦ “Подоляни” відбудеться благодійна акція “Здай макулатуру – нагодуй собаку” Не полінуйтесь долучитись до акції і ви суттєво допоможете безпритульним тваринкам. Адже виручені гроші підуть на їжу для тварин, які не мають дому», – повідомила волонтерка Алла Ляпандра.

Додамо, такі акції проводять у Тернополі регулярно. Завдяки вирученим коштам зоозахисникам вдається утримувати десятків безпритульних тварин. Окрім цього, волонтери збирають гроші на спорудження притулку для чотирилапих.

Софія Романська