Благодійний міні-аукціон влаштували тернопільські зоозахисники. Вони реалізовують різноманітні лоти, щоб зібрати кошти для проведення повторного підрахунку безпритульних собак.

“Вартість послуг з модерування та користування програмного забезпечення від “Animal ID” для повторного підрахунку становить 2500 грн. Минулого року такий підрахунок ми з “Faithful Friends – Вірні Друзі” та волонтерами проводили вперше, і він дозволив оцінити ефективність проведення у місті програми стерилізації собак минулими роками. Такий захід потрібно проводити щороку для моніторингу ситуації. Щоб зібрати кошти, ми організували аукціон, на який виставила нові, якісні товари. Перший підрахунок нам обійшовся у 5 тис. грн. з використанням програмного забезпечення та модерування заходу. Хороші новини у тому, що повторний підрахунок цього року коштуватиме нам вдвічі менше”, – каже тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська.

Підрахунок бездомних собак проводять, що оцінити проблему з безпритульними тваринами у Тернополі, а також ефективність програми стерилізації.

Софія Романська