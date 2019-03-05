У Тернополі збирають гроші на притулок для тварин

05/03/2019 Розмір тексту:

Благодійний гаражний розпродаж організували у Тернополі задля допомоги безпритульним тваринам. Волонтери продавали різноманітні сувеніри, книжки, магніти із зображеннями чотиролапих. Частину виручених коштів планують спрямувати на спорудження притулку для тварин, якого дотепер немає в Тернополі.

За словами волонтерів, на благодійному розпродажі вдалося зібрати понад три тисячі гривень. Тернополяни охоче купували різноманітну сувенірну продукцію.

«Відбувся черговий благодійний гаражний розпродаж в ТРЦ “Подоляни”, на якому вдалось зібрати 3380 грн на потреби наших підопічних, з них 1000 грн. було спрямовано на рахунок створення притулку, 700 грн було витрачено на собачку, на решту 1680 грн буде закуплено корм. Дякуємо усім, хто з нами», – повідомляють координатори благодійної організації «Вірні друзі».

Допомогти можуть всі небайдужі люди до долі безпритульних тварин. Для цього необхідно звернутися до місцевих зоозахисників, або перерахувати кошти на створення в місті притулку.

Софія Романська