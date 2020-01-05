Тернопільські зоозахисники продають наклейки, щоб зібрати кошти на потреби для бездомних чотиролапих, серед них – тварини з інвалідністю.

Жителям краю пропонують придбати наклейки, виручені кошти підуть на ліки та їжу для безпритульних котів і собак.

Наклейки із зображенням тварин можна замовити онлайн, або ж придбати під час благодійних акцій, – зазначає волонтерка Людмила Чеховська.

«Ось такі кото-няшні наклейки я підготувала на благодійну акцію для реалізації БФ «Вірні Друзі». Наклейки дуже круті, 12 видів розміром 10×10 см. Вартість наклейки – 15 грн. Якщо комусь припали до душі, їх можна придбати на благодійних акціях Благодійного Фонду, або можна замовити і домовитись про передачу. Обов’язково пишіть Faithful Friends – Вірні Друзі або мені – допомога звірятам завжди актуальна, адже їх більше 4 десятків, частина з яких, тварини з особливими потребами».

Додамо, тернопільські волонтери благодійної організації «Вірні друзі» опікуються майже чотирма десятками безпритульних тварин. Взимку вони потребують окрім їжі та ліків, захисту від холодів.

Софія Романська