У Тернополі під час карантину задіяли максимальну кількість одиниць громадського транспорту.

Як повідомив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук, щодня на маршрутах працює понад 160 автобусів та близько півсотні тролейбусів.

Відповідно до вимог карантину, маршрутки і тролейбуси перевозять пасажирів лише на сидіннях. Відтак у години пік на зупинках утворюються скупчення людей.

“Попри те, що заборонили по-пенсійному їздити у години пік, всеодно утворюються скупчення. Можливо, трохи менші, ніж раніше. Але на Дружбі на зупинках людей дуже багато, всі не поміщаються. Інколи доводиться довго чекати автобуса”, – каже тернополянка Ольга Гуменюк.

Як запевнив начальник міського управління транспорту Олег Вітрук, нині громадський транспорт у Тернополі працює на повну потужність. Застосовані майже всі резервні автобуси.

“Транспорт працює в штатному режимі. Щодня виїжджає 162-163 автобуси; 47-48 тролейбусів. На сьогоднішній день, враховуючи карантинні заходи, які запроваджені в державі, кількість одиниць транспорту збільшено до максимуму. Весь наш транспорт працює на маршрутах і працює з дотриманням карантинних заходів. Можливо з погодними умовами, які ми бачимо, спостерігається в години пік скупчення людей. Наприклад, зі сторони Баму в районі “Універсаму”, зі сторони “Східного” на вул. Польового, зі сторони Дружби на вул. Мазепи”.

Епідеміологи наголошують: ризик заразити коронавірусом у громадському транспорті високий. Відтак людей просять по-можливості зменшити його використання.