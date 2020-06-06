Кількість громадського транспорту у Тернополі поступово збільшується. Зараз на маршрутах міста працюють 134 автобуси та 50 тролейбусів. На приміські маршрути виїжджає 5 автобусів.

– Щоденно проводимо моніторинг завантаженості громадського транспорту і збільшуємо кількість одиниць транспорту, – розповів Олег Вітрук, начальник транспортних мереж та зв’язку. – Станом на 5 червня на маршрутах міста працювали 134 автобуси і 50 тролейбусів, на 4 приміські маршрути виїхало 5 автобусів. На маршруті «Тернопіль–Курівці» у зв’язку з відсутністю електрички «Тернопіль-Львів» з’явилося перевантаження пасажирів, і ми вимушені на окремі рейси давати два автобуси одночасно по одному графіку, щоб не допускати перевантаження. Не знаю коли відновиться залізничне сполучення, але ми працюємо з дирекцією залізниці, з обласним управлінням транспорту, щоб вирішити ситуацію.

Щодо пом’якшень карантину, то за пропозицією Олега Вітрука відмінили пункт, який стосувався обмеження перебування дітей до 14 років у громадському місці без супроводу дорослих. Адже попереднім рішенням штабу було дозволено роботу спортивних секцій, а батьки не завжди мають можливість супроводжувати дітей на ці заняття. Тож, з 5 червня діти віком до 14 років можуть самостійно перебувати у громадських місцях та користуватися громадським транспортом.

Ольга Трач