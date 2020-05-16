З чотирнадцятого травня у Тернополі працівники підприємств, які відновили роботу, можуть користуватися спецрейсами.

Але проїзд у спецтранспорті можливий тільки за наявності довідки з роботи та посвідчення особи. Вхід у транспорт – у масці. Працівники закладів охорони здоров’я та служб, які забезпечують життєдіяльність міста, як і раніше, для проїзду користуються спеціальними проїзними квитками.

– Є категорія тернополян, які просто хочуть кудись їхати аби не сидіти вдома, – каже міський голова Сергій Надал. – Не всі вони працюють. Тому довідки потрібні для того, щоб в транспорті їздили люди, які справді офіційно працюють. Ми що поки не можемо запустити громадський транспорт. Дозвіл на його роботу, як по Україні, так і конкретно у містах, дає Кабінет Міністрів України. Зараз є лише інформація, що Уряд планує послабити обмеження щодо транспорту, але які саме обмеження скасують, поки невідомо. Ми готуємо наш транспорт до виїзду на маршрути і після рішення Уряду зможемо забезпечити рух автобусів і тролейбусів по оновленій мережі. Надіюсь, скоро ми повернемось до звичного життя і все буде як раніше.

З 18 травня, у зв’язку із пом’якшенням обмежувальних заходів та зростанням пасажиропотоку, збільшать кількість одиниць транспорту на автобусних маршрутах №5а та №8. У міській раді нагадують, що спецтранспорт їздить тільки у робочі дні з 6:30 до 9:30 і з 16:30 до 20:30. Із детальним графіком руху спеціальних перевезень тролейбусами та автобусами можна ознайомитися тут.

Ольга Трач