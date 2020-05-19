Наразі у Тернополі діють спецрейси громадського транспорту, які обслуговують працюючих людей. Повністю відновлять роботу тролейбусів і маршруток лише після відповідного рішення Уряду.

Наразі обіцяють збільшити кількість транспорту на спецрейсах. Втім, щоб користуватися громадським транспортом необхідна довідка з роботи.

«На жаль, до того часу немає жодного рішення Кабінету Міністрів України про відновлення роботи громадського транспорту. Це питання вже стає критичним, особливо для тернополян, які працюють. Людям потрібно їхати на роботу. Якщо в Уряді цього не розуміють, то ми це розуміємо дуже чітко і саме тому звертаємося до Уряду і просимо дати нам право самостійно приймати рішення. Поки що можуть працювати лише спеціальні рейси. Оскільки в нас з кожним днем стає все більше тернополян, які виходять на роботу, відповідно ми кожного дня будемо додавати нові одиниці громадського транспорту. Щодня робиться моніторинг людей, які користуються громадським транспортом. Ми бачимо ті маршрути, які більш наповнені, де потрібно додати додаткові одиниці. Тому ми будемо збільшувати кількість одиниць транспорту на маршрутах, щоб людям було комфортно добиратися на роботу та з роботи. Ми готуємо наш транспорт до виїзду на всі маршрути, наразі ми чекаємо постанови Уряду, яка дасть можливість розпочати повноцінну діяльність громадського транспорту», – каже міський голова Сергій Надал.

Отже, міська рада звернулася до Уряду щодо відновлення роботи громадського транспорту у Тернополі. Втім, чи дозволять реалізувати це найближчим часом, невідомо. Оскільки Кабмін планує далі продовжувати карантин.

Софія Романська