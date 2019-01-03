У Тернополі зберуть тисячу колядників в одному місці

03/01/2019 Розмір тексту:

Понад тисячу тернополян планують залучити до виконання спільної різдвяної коляди. Рекордну кількість учасників зберуть 8 січня у ТРЦ «Подоляни» о 18 год. Стати частинкою грандіозного дійства може кожен.

Масове виконання коляди у Тернополі відбудеться вдруге. Торік організатори підхопили ініціативу чоловічого хору з Едмонтона і заколядували в одному з торгових центрів «Добрий вечір тобі». Свою коляду організатори присвятили українцям, котрих доля з різних причин розкидала по всьому великому світу. Подія набула величезних масштабів. Участь у ній взяло півтисячі людей, а відео з заходу переглянуло понад 50 тис. користувачів інтернету.

Цього року організатори пішли ще дальше – вони хочуть подвоїти свій рекорд і почути тисячоголосся колядників у Тернополі!

Окрім того, в цьому році масова коляда матиме соціальну місію. Спільно з організаторами проекту Життя Без меж – Оленою Коваль і Олександром Хомою, готуватимуть подарунки дітям з інвалідністю.

– Під час нашої коляди всі учасники матимуть можливість зробити пожертву на допомогу діткам з важкими формами інвалідності. Сім’ї, які виховують цих діток, перебувають у складній ситуації – з одного боку це боротьба довжиною в життя за свою дитину, з іншого – постійний пошук засобів для існування. Щодня такі сім’ї витрачають значні кошти на забезпечення нормальних умов своїм дітям, – розповідає організатор заходу Андрій Костюк.

Усі зібрані кошти підуть на закупівлю першочергових засобів, без яких не обходиться жоден день життя діток з важкими формами інвалідності.

Організатори запрошують усіх тернополян підтримати цю ініціативу, а разом з тим, і родини, які цього потребують.

Детальніша інформація за телефоном – 0683395414.

Організатор – Андрій Костюк.