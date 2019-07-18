У Тернополі завершилися роботи з прокладання велосипедної та бігової (пішохідної) доріжки на вул. Чумацькій від закладу «Riverside club» до ресторану «Хутір». Загальна протяжність маршруту складає 670 м.

Зокрема, велосипедна та пішохідна доріжка влаштована шляхом пошарового відсипання щебню та суміші з піску і цементу (гарцовки). Ця технологія широко використовується у європейських країнах та відзначається високою якістю і стійкістю до навантажень.

Зі слів міського голови Сергія Надала, особливістю нової доріжки є те, що вона є відокремлена від проїжджої частини та проходить лісом, що гарантуватиме безпеку для бігунів і велосипедистів та забезпечуватиме комфортний проїзд автотранспортом.