У найближчі дні, за прогнозами Українського гідрометцентру, середньодобова тепература повітря становитиме більше восьми градусів тепла. У зв’язку з цим у міській раді вирішили припинити централізоване теплопостачання.

Рішення «Про закінчення опалювального періоду» прийняли на виконкомі 28 квітня.

У документі вказано, що подача тепладо житлових будинків, лікувальних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів дошкільної освіти та інших споживачів теплової енергії громади зупиняється опівночі 30 квітня. Нагадаємо, опалення у Тернополі уже виключали у ніч з 12 на 13 квітня. Та через низьку температуру повітря теплопостачання відновили 15 квітня.

Як і попереднього разу, у зв’язку із завершенням опалювального сезону в місті декілька годин не буде гарячої води. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго». «30 квітня з 00.00 год. до 16.00 год. в усіх житлових районах буде відсутнє централізоване гаряче постачання у зв’язку із завершенням опалювального сезону та перепідключенням системи, – йдеться у повідомленні. – Просимо вибачення за тимчасові незручності!». На підприємстві також нагадують, що після завершення опалювального сезону для всіх споживачів теплової енергії міста, в Тернополі розпочнуться ремонтні роботи з підготовки об’єктів теплопостачання до нового опалювального періоду. Ольга Трач