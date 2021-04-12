У ніч з 12 на 13 квітня в місті припинять подавати тепло у квартири тернополян та в усі установи міста.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал під час оперативного інформування городян про ситуацію в місті на сторінці Тернопільської міської ради у «Фейсбук».

– 12 квітня вночі, з 00.00 години припиняється подача тепла по Тернополю, – повідомив він, відповідаючи на запитання у коментарі. – Відповідне рішення прийняте сьогодні виконавчим комітетом.

На сайті міської ради також зазначають, що таке рішення прийняли, враховуючи прогноз погоди від Українського гідрометцентру. Відповідно до отриманих даних показники середньодобової температури повітря на найближчі дні будуть вищі, ніж +8 градусів. Після завершення опалювального сезону розпочнуться ремонтні роботи з підготовки об’єктів теплопостачання вже до нового опалювального періоду.

У зв’язку із припиненням подачі тепла в місті декілька годин не буде гарячої води. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго».

«13 квітня з 00.00 години до 16.00 години в усіх житлових районах буде відсутнє централізоване гаряче постачання у зв’язку із завершенням опалювального сезону та перепідключенням системи, – йдеться у повідомленні підприємства. – Просимо вибачення за тимчасові незручності!».