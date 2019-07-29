Чоловіка, який намагався вкрасти алюміній з металевих конструкцій в будинку, затримали вночі у Тернополі.

О першій годині ночі жителі багатоповерхівки, що в центрі Тернополя, почули якийсь шум на першому поверсі. Подумавши, що це крадій, викликали поліцейських.

Коли група швидкого реагування прибула намісце виклику, то застала молодого чоловіка, який вовтузився біля алюмінієвої конструкції, розбираючи її. Дії зловмисника задокументували. Той зізнався, що планував комплектуючі здати на металобрухт. 33-річному тернополянину інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.