У Тернополі завдали удару по “окупантах”, які тероризують навіть Європу. ФОТО

Нещодавно на кущах самшиту у Тернополі була помічена активність шкідника, від якого потерпають ці рослини не лише по всій Україні, але й у Європі.

Цілком здорові кущі в якийсь момент почали жовтіти та втрачати зелену масу. Для з’ясування причин проблеми фахівцями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради напередодні було проведене обстеження насаджень, щоб спланувати подальшу послідовність дій для боротьби з шкідником.

Обстеження підтвердило, що самшит у Тернополі «окупувала» гусінь вогнівки. Вогнівка самшитова — вид метеликів родини вогнівок-трав’янок, небезпечний шкідник для різних видів самшиту, батьківщиною якого є країни Азії.

Для виконання робіт з обробки кущів спецзасобу, управління ЖКГ уклало договір зі спеціалізованою організацією ТОКП «Профдезинфекція», яка має дозвіл на виконання таких робіт.

Ускладнило роботу те, що фактично усі кущі ростуть у центральній частині міста, де постійно спостерігається велике скупчення людей, то ж можливість роботи із інсектицидами є обмеженою. Тому підрядною організацією ТОКП «Профдезинфекція» обрані препарати, які мають максимально згубну дію на гусінь, але при цьому не шкідливі для людей.

Фахівцями був вивчений досвід інших українських міст і з врахуванням отриманої інформації вранці 27 липня були проведені роботи з оброблення кущів самшиту двома препаратами – швидкої та довготривалої дії. Один із них має клейку основу та діє безпосередньо у момент потрапляння розчину на кущ, після чого популяція гусені гине. Другий препарат – тривалої дії: через корінь він потрапляє по стеблу рослини у листя, відтак личинки, які ще не встигли на момент обробки першим препаратом розвинутися, повинні загинути, не завдавши шкоди насадженням.

Проте, для досягнення ефекту у боротьбі з вогнівкою необхідно здійснити неодноразове збризкування кущів.

Повторні роботи у Тернополі заплановані на серпень та вересень, а уже весною буде здійснено комплекс заходів з підживлення самшиту мінеральними добривами.